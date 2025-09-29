Son dönemde istikrarlı yükselişiyle öne çıkan altın, yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşların güvenli limanı olmayı sürdürüyor.

Fiyatların sürekli artması, yatırımcıları “Satmalı mıyım, beklemeli miyim?” sorusuna yöneltiyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar daha da yükseleceğini belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLACAK?

Altın piyasasındaki gelişmeleri yorumlayan Eryılmaz, yıl sonunda gram altının 5.600 – 5.700 TL seviyelerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bu nedenle yatırımcılara, acil bir ihtiyaç olmadığı sürece altınlarını bozdurmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Altın fiyatlarının seyrine dair soruları yanıtlayan Eryılmaz, TGRT Haber’e verdiği röportajda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uzun süre yatay seyreden fiyatların ağustos ayı itibarıyla yükselişe geçtiğini hatırlatan Eryılmaz, vatandaşların bu dönemde yoğun alım yapmasının fiyat artışlarını tetiklediğini belirtti. Kısa vadede bir miktar dengelenme yaşanabileceğini ifade eden ekonomist, yeni yılda altının yeniden güçlü bir ivmeyle yükseleceğinin altını çizdi.

ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Altın almak isteyenlere temkinli davranmaları gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, “Çok yüklü alımlar yapılmamalı, altın ve gümüş yakın vadede satılmamalı” dedi. Ayrıca cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinin altın fiyatlarının seyri açısından kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı.

YENİ YILDA DAHA GÜÇLÜ ARTIŞ BEKLENİYOR

2026’nın ilk yarısında altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası beklendiğini dile getiren Eryılmaz, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara aldanmadan sabırlı olmaları gerektiğini belirtti. Röportajında sık sık “Altını olan satmasın” uyarısını yineledi.

Ekonomist Filiz Eryılmaz’ın altın yatırımcılarına verdiği mesaj net: “Yakın vadede satış yapmayın, yeni yılda altın çok daha değerli olacak.” Yatırımcıların bu süreçte soğukkanlı davranması ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Haberde yer alan değerlendirmeler ve uzman görüşü kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.