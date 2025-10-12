Donald Trump’ın politikalarının belirsizlik yarattığını vurgulayan Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Trump işbaşındaysa riskler bazen düşse de genel olarak yükselecek gibi görünüyor.



'BURADAN ALIM ÖNERMİYORUM'



Bu da altın ve gümüşü her zamankinden daha fazla güvenli liman yapıyor” değerlendirmesini yaptı. Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise yatırımcılara “Panik yapmayın” çağrısı yaparak “Altın tutmaya devam edin. 8 haftadır yükseliyor, dokuzuncu haftayı da artıda kapatabilir ama sonrası belirsiz. Buradan alım önermiyorum” tavsiyesini yaptı.

ALTINDA KADEMELİ YÜKSELİŞ BEKLENİYOR



Uluslararası yatırımcılar da altınla ilgili benzer tahminlerde bulunuyor. Finansal danışmanlık şirketi Capital Economics’ten Hamad Hussain, “Altında kısa vadede fiyatlarda bir geri çekilme riski mevcut. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde altın fiyatlarının kademeli olarak yükselmeye devam etmesi muhtemel” dedi. Siyasi gelişmelerin etkisiyle bu hafta da altın yatırımcısı kazandı. Gram altın bu hafta yüzde 2.7 yükselişle 5 bin 346 liraya yükseldi.

BANKALARIN TALEBİ ARTIYOR



Dünya Altın Konseyi’nin verilerini paylaşan, Ekonomist Mustafa Sönmez, “Altına olan talep sadece 2021-2024 arasında yüzde 14.5 arttı ve 4.724 tonu buldu. Takı eğilimi azalırken yatırım amaçlı altın da yükseldi” ifadesini kullandı. Almanya merkezli Deutsche Bank’ın raporuna göre de 36 bin tonluk altın rezervine sahip merkez bankalarının sarı metale olan talebi, 2030’a kadar artış gösterebilir.









