İş dünyası kredilerin ucuzlaması için Merkez Bankası’na faizleri indirmesi yönünde çağrılar yaparken; iş dünyasının temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) araştırma kuruluşu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) enflasyon hedefi yükseltilmeden yapılacak bir faiz indiriminin akılcı olmayacağını açıkladı.

Önümüzdeki perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası yönetimine, ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol!’ uyarısı yapan TEPAV, Merkez Bankası’nın kendi belirlediği (düşük) enflasyon hedeflerinin faiz indirimine uygun olmadığını belirtti. Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu için belirlediği yüzde 16’lık enflasyon hedefi ile para politikası bütünlüğü ve inandırıcılığının zedelenmemesi için perşembe günü faiz indirimine gidilmemesi gerektiğine vurgu yapan TEPAV, faiz indirimine gidilmek isteniyorsa hedefin yüzde 16’dan yüzde 20-25 aralığına yükseltilmesi gerektiğini, ancak bu durumda 200 baz puanlık (2 puan) bir indirimin rasyonel (akılcı) olacağını belirtti.

İMAMOĞLU UYARISI

TEPAV’ın açık mesajı, “Yüzde 16 hedefini koruyacaksan faize dokunma, hedefi yüzde 20-25’e yükseltirsen 2 puan indirim yap” oldu. TEPAV, Türkiye’nin ekim itibariyle aylık enflasyonda G20, yıllık enflasyonda OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu belirterek, piyasanın yüzde 16’lık hedefe inanmadığını, reel sektörün Kasım 2026 için öngördüğü enflasyonun yüzde 35.7 olduğunu not düştü. TEPAV, mart ayında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana yaşanan iç siyaset ile dış belirsizliklerin de ekonomik istikrarı zorlaştırdığına işaret etti.

Kara: Ocak enflasyonunu bekleyin

- Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Hakan Kara, TEPAV’ın Mevlanalı uyarısına, “Mevlana Merkez Bankacılığı teriminin telif hakkı bana aittir, ilgililere duyurulur” esprisiyle karşılık verirken faiz indirimi için ocak enflasyonunun beklenmesi çağrısı yaptı. Kara, “Merkez Bankası inandırıcı olmak için, ‘kasım ve aralıktaki enflasyon düşüşünü faiz indirimine dönüştürmeyeceğiz çünkü ocakta yeniden yükselebilir. Enflasyon 3 ay üst üste yüzde 1.5’in altına düşene kadar kararlı duruşumuzu koruyacağız’ mesajı vermeli” dedi.