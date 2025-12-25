Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisinde aylık medyan ve ortalama tahmin yüzde 0,89 artış yönünde oldu.

Aylık TÜFE beklentilerinde en yüksek oran yüzde 1,15, en düşük artış oran ise yüzde 0,55 olarak gerçekleşti.

İdeal Data Haber'in 18 kurum/ekonomist ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, aralık ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 31,90, ortalama tahmin yüzde 30,87 artış yönünde gerçekleşti. Yıllık tahminlerde en yüksek ve en düşük oranlar sırasıyla yüzde 32,00 ve yüzde 30,00 oldu.

Ekonomistlerin, özel kapsamlı TÜFE göstergeleri arasında yer alan ve çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan; gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin dışlanmasıyla oluşturulan C Endeksi'ne yönelik aylık beklentisi yüzde 0,80, yıllık beklentisi ise yüzde 31,31 oldu.

2026 İÇİN BEKLENTİLER

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu medyan enflasyon tahmini ise önceki anket dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 23,00 oldu.

2026 yıl sonuna ilişkin olarak 15 ekonomist tahmininin yer aldığı ankette ortalama tahmin yüzde 22,62 olurken, en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 25,00 ve yüzde 20,00 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.