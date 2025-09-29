Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

Türkiye'de Eylül ayı güven endeksleri karma bir tablo sergiledi. Tüketici güveninde hafif bir düşüş kaydedilirken, imalat sanayi, perakende ticaret ve özellikle inşaat sektörlerinde artışlar gözlendi.

* Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %0,4 azalarak 83,9 değerine geriledi. Tüketicilerin genel iyimserliğinde sınırlı bir zayıflama dikkat çekti.

* Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 artışla 100,8 seviyesine yükseldi; sanayi tarafında hafif toparlanma sinyalleri görüldü.

* Hizmet sektörü güven endeksi %0,1 düşüşle 111,0 oldu; hizmet sağlayıcıların beklentilerinde yataydan hafifçe olumsuz yöne kayma izlendi.

* Perakende ticaret güven endeksi %0,4 artışla 109,2'ye çıktı; tüketim kanallarında toparlanma eğilimi sürüyor.

* İnşaat sektörü güven endeksi ise güçlü sayılabilecek bir artışla %3,6 yükselerek 88,3 değerine ulaştı; inşaatta güven artışı, sektöre yönelik iyimserliğin belirginleştiğini gösterdi.

Eylül verileri, ekonomide sektörlere göre ayrışmış bir görünüm ortaya koyuyor; kısa vadede özellikle inşaat ve perakende tarafındaki yükselişler izlenmeye değer.