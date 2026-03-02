İran Dini Lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast sonrası Hürmüz Boğazı ve stratejik petrol tesislerinin hedef alınması, küresel finans sisteminde taşları yerinden oynattı. Enerji fiyatlarındaki ani yükseliş ve döviz kurlarındaki yüksek oynaklık riskine karşı harekete geçen TCMB, 1 Mart 2026 Pazar gecesi yayımladığı iki kritik kararla spekülatif atakların önünü kesti.

Finansal İstikrar İçin "Örtülü Sıkılaştırma" Operasyonu

Merkez Bankası, yayımladığı 2026-11 sayılı duyuru ile finansal istikrarı tahkim etmek amacıyla 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini ilan etti. Piyasa uzmanları tarafından "örtülü sıkılaştırma" olarak nitelendirilen bu hamleyle, Türk Lirası likiditesinin kısıtlanması hedefleniyor.

Bu stratejik adımın temelinde, düşük maliyetli TL ile döviz piyasasında spekülatif pozisyon almak isteyen aktörlerin maliyetlerini yukarı çekerek, Türk Lirası’nın direncinin artırılması yatıyor.

Döviz Kurlarına "Vadeli Satış" Barajı

TCMB’nin kur istikrarını hedefleyen ikinci hamlesi ise doğrudan döviz piyasasına yönelik oldu. 2026-10 numaralı duyuru kapsamında, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine yeniden başlandığı açıklandı. Bu kritik kararın iki temel sütunu bulunuyor:

Rezerv Yönetimi: Merkez Bankası, fiziki döviz rezervlerini kullanmak yerine, şirketlerin gelecekteki döviz ihtiyacını bugünden sabitleyerek rezervlerini koruma altına alıyor.

Panik Alımlarının Engellenmesi: Şirketlerin kur korkusuyla spot piyasadan acele döviz toplamasının önüne geçilerek, ani fiyat sıçramalarının sönümlenmesi amaçlanıyor.

Proaktif Kriz Yönetimi Devrede

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın henüz piyasalar açılmadan saatler önce attığı bu adımları "proaktif kriz yönetimi" olarak değerlendiriyor. Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini tırmandırması beklenirken, TCMB bu "savunma hattı" ile hem enflasyonist baskıları hem de olası kur şoklarını daha oluşmadan engellemeyi hedefliyor.