Yüksek enflasyonu, artan işsizliği, ‘dengesiz’ büyümenin ardından gelir dağılımının daha da bozulmasını konuşmamız gereken günlerde ekonominin gündemi bir kez daha CHP’ye açılan kurultay davası olacak. Ekonomistler, mutlak butlan kararının çıkması halinde 19 Mart’ta yaşananların tekrarlanabileceğini, döviz talebinin artabileceğini öngörüyor. Piyasalarda ise siyasi gündem olmasa 14 bin puanı hedefleyebilecek olan ancak son 2 haftada yaklaşık yüzde 10 gerileyen borsada kayıplar, butlan kararıyla derinleşebilir. İktisatçı olarak Türkiye için üzüldüğünü söyleyen Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, “Türkiye’nin temel meselelerini konuşamıyoruz. Halbuki sorunlar derinleşmeye devam ediyor” yorumunu yaptı.

Mutlak butlan veya benzeri bir karar çıkması halinde döviz talebinin artabileceğini ve Merkez Bankası’nın rezerv satabileceğini tahmin eden Konukman, “Ekonomide 19 Mart’ta yaşanan sorunlar tekrarlanabilir” görüşünde.

İŞSİZ SAYISI ARTABİLİR

Ekonomistler butlan kararıyla 12 milyonu aşan geniş tanımlı işsiz sayısının artmasından, hâlâ yüzde 30’ların üzerinde olan enflasyonun, hayat pahalılığı sorununu büyütmesinden endişe duyuyor. Ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan ise tedbirli mutlak butlan kararının piyasalar açısından en ‘negatif’ senaryo olduğunu belirterek “Türkiye’nin risk primi hızla yükselir. Kur baskılanır. Faiz oranları yukarı gider. Borsa İstanbul’da sert satış olabilir” dedi. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da 19 Mart’ın, 2 Eylül’ün ya da 15 Eylül’ün olmadığı bir senaryoda borsanın 13 bin puan bandında olacağını, yıl sonunda ise 14 bin puanı hedefleyebileceği görüşünü paylaştı. Ekonomist Murat Sağman da siyasi gelişmeler olmasaydı borsanın şu anda 13-14 bin puan bandında, yıl sonunda ise 15-16 bin puan seviyesinde olacağını söyledi.

Hukukun üstünlüğünde Osmanlı dönemindeyiz

Ekonomistler, Türkiye'nin krizden çıkmasının anahtarının demokrasi olacağını söylüyor. İsveç merkezli V-Dem enstitüsünün yaptığı hukukun üstünlüğü endeksinde AKP Türkiyesi, 2024 yılında, ülkenin padişahlıkla yönetildiği 1789 yılından bile daha düşük puan aldı. Türkiye hukukun üstünlüğünde 179 ülke arasında 147'nci sırada yer alarak Ürdün, Irak, Uganda ve Mısır'a bile geçildi. Raporda Türkiye 'seçimli otokrasi' olarak tanımlandı. Bu duruma dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Kara, "Türkiye’de hukukun üstünlüğü endeksinde geldiğimiz nokta 19. yüzyıl seviyesinin bile altında görünüyor" dedi.

‘Dava reddedilirse borsa ralli yapar’

Davanın ekonomik etkilerini yorumlayan Filiz Eryılmaz, "Piyasa için en kötü senaryo olan mutlak butlan ihtimalinde borsada 10 bin puanın altını görürüz. 9.600 seviyesi destek olur" ifadesini kullandı. Erteleme kararına piyasanın ilk tepkisinin olumlu olacağını ancak sonrasında siyasi riskin yükselişleri engelleyebileceğini kaydeden Eryılmaz, "En iyi senaryo olan davanın reddedilmesi halinde borsa 11 bin 500-11 bin 600 puana doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirir" diye konuştu.