İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Ekotürk TV'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) el konuldu.

TMSF, maaşların gecikmeli olarak satıldığı iddia edilen kanalı 26 milyon bedelle satışa çıakrdı. İhaleye katılım da 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

Edinilen bilgilere göre 5 Kasım'da TMSF binasında gerçekleşen ihaleye sadece bir şirket teklif verdi.

TMSF'nin teklifi kabul etmesinin ardından ihale ilanı satış sayfasından düşürüldü ve Ekotürk TV'nin yeni sahibinin "Rekabet Kurulu onaylayana kadar gizli tutulsun" protokolü yaptığı ileri sürüldü.

YENİ SAHİBİ KİM?

Kanalı satın alan kişinin kim olduğu da ekonomi dünyası tarafından merak edildi.

Denizhaber'de yer alan habere göre, Ekotürk'ün yeni sahibinin denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Negmar Denizcilik olduğu ileri sürüldü.

Şirket Genel Müdürü Mehmet Koç, MarineDealNews'e verdiği bir röportajda, Negmar Denizcilik'in yüzde 40'ının Gübretaş A.Ş., yüzde 40'nın Suudi Arabistan'dan Nesma şirketi ve yüzde 20'sinin de sahibi olduğu Etis Logistik'e ait olduğu bilgisini verdiği aktardı.