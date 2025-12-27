Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AKP'de medya stratejisi değişti. İktidara yakın isimler yerine AKP'li isimlerin ekrana çıkması kararlaştırıldı. Tartışmaya AKP'li Şamil Tayyar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet yazarı Hande Fırat da dahil olurken AKP'den de ilk açıklama geldi.
AKP'yi savunan gazeteciler yerine AKP'li milletvekilleri ve yöneticilerin ekranda olacağı belirtilirken AKP Medya Başkanı Faruk Acar da sessizliğini bozdu.
Acar, "Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz." dedi.
Acar, "AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir. Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır. Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan dün kaleme aldığı yazıda, iktidarı savunma işinin 'gazetecilere terk edildiğini' belirterek "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" dedi.
Hakan, AKP'yi milletvekillerini televizyondan uzak tutmakla eleştirdi. Hürriyet yazarı Hande Fırat da, "Şimdi iğneyi batırma zamanı" başlıklı yazı serisinin ikincisini kaleme aldı. Fırat, siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını belirterek; "Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor" dedi.
Fırat, Cumhurbaşkanlığı uçağına binen gazetecilerin deneyim ve birikim seviyesine de değinerek; "Belli ki gazetecilik geçmişleri, muhabirlik yapıp yapmadıkları, meslek hayatları boyunca uluslararası zirve izleyip izlemedikleri, dış politika bilgileri gözden kaçırıldı" eleştirisinde bulundu.