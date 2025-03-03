ABD'li Araştırmacılar; yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek kimyasal olarak taklit edebilen bir sistem geliştirdi. "e-Taste" adı verilen bu yenilikçi teknoloji sayesinde sanal gerçeklikte tat alma deneyimi mümkün kılınabilecek.

TATLAR DİJİTAL HALE GELİYOR

Ohio State Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen "e-Taste", beş temel tadı temsil eden kimyasallar kullanarak yiyecek ve içeceklerin tatlarını birebir kopyalayabiliyor. Sensörler aracılığıyla analiz edilen tatlar, dilin belirli bölgelerine aktarılarak hissedilmesini sağlıyor.

TAT TAKLİT ORANI YÜZDE 87'YE ULAŞTI

Teknolojinin etkinliği, 10 kişilik bir grup üzerinde test edildi. İlk denemelerde tat taklit doğruluğu yüzde 70 olarak ölçülürken; ikinci aşamada limonata, pasta, kahve, sahanda yumurta ve balık çorbası gibi karmaşık lezzetlerin yüzde 87 oranında başarıyla taklit edildiği tespit edildi.

SANAL GERÇEKLİKTE LEZZET DENEYİMİ

Araştırmacılar, "e-Taste" sisteminin sanal gerçeklikle entegre edilerek gelecekte dijital tat deneyimleri sunabileceğini belirtiyor. Teknolojinin; biyomedikal araştırmalar, çevrimiçi alışveriş, kilo kontrolü ve fiziksel rehabilitasyon gibi alanlarda devrim yaratabileceği öngörülüyor.

Ancak sistemin henüz baharatlı ve yağlı tatları tam olarak taklit edemediği, ayrıca tat alma duyusunun önemli bir parçası olan koku faktörünü içermediği ifade ediliyor. Bilim insanları bu eksiklikleri de gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.