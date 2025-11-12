TGRT'de yayınlanan "Medya Kritik" programında gazeteciler Nagehan Alçı ve Fuat Uğur arasında yaşanan sert tartışma canlı yayına damgasını vurdu. Program sırasında tansiyonun yükselmesiyle birlikte taraflar arasında sözlü kavga yaşandı.

Tartışmanın ardından açıklama yapan Nagehan Alçı, TGRT Haber'deki görevinden ayrıldığını duyurdu. Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun tempodan dolayı ayrılık kararı aldığını belirtti.

"TEMPO BENİ ÇOK YORDU"

"İtiraf edeyim… Sabah akşam, haftada dört gün bu tempo beni çok yordu. Bu nedenle TGRT Haber'deki programdan dostça, el sıkışarak ayrılmak durumunda kaldım" ifadelerini kullanan Alçı, ekip arkadaşlarına teşekkür sunarak programa veda etti.

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı ve Fuat Uğur arasında günler önce yaşanan tartışma ise özetle şöyle:

Nagehan Alçı: Diyorlar ki eğer Gürsel Tekin'in gönüllü avukatı olmak istersen buyur. Ben de diyorum ki bu...

Fuat Uğur: Ama sen de İmamoğlunu ve Özgür Özelliğin gönüllü avukatı olmak istersen savunabilirsin diyebilirim.

Nagehan Alçı: Ben Özgür Özel ve İmamoğlu’nun avukatlığını mı yapıyorum şu anda.

Fuat Uğur: Ben Gürsel Tekin avukatlılığını mı yapıyorum.

Nagehan Alçı: Vallahi bilmiyorum. Her seferinde sen Gürsel Tekin'in...

Fuat Uğur: Ben de vallahi bilmiyorum. Sen Özgür Özelliği ve İmamoğlu’nun avukatlılığını yapıyorsun gibisin.

Nagehan Alçı: Laf cambazlığı yapıyorsun!

Fuat Uğur: Laf cambazlığı yapan sensin Nagehan.

Nagehan Alçı: Ben senle kavga etmek istemiyorum sevgili Fuat Uğur

Fuat Uğur: Ben de senle kavga etmek istemiyorum ama bana bir iftira atıyorsun.

Nagehan Alçı: İftira falan atmıyorum yani.

Fuat Uğur: Gürsel Tekin’in avukatlılığını yapmamdan bahsediyorsun Nagehan! Ben de sana İmamoğlu ve Özgür Özel’in avukatlılığımı yapmak istiyorsun dediğimde de…

Nagehan Alçı: Burada da hesap yanlışı var. Beni susturmak için ‘İmamoğlu, Özgür Özel avukatlığı…’

Fuat Uğur: Sen bu soruları sormamı engellemek için ‘Gürsel Tekin avukatlılığını mı yapıyorsun?’ diyorsun. Nagehan beni suçluyorsun. Ben moderatör olarak soru soruyorum sana.

Nagehan Alçı: Ben kimseyi suçlamıyorum.

Fuat Uğur: Ama suçladın biraz önce.

Nagehan Alçı: Peki sizin mantıkla devam edelim; bu kime zarar biliyorsun?

Fuat Uğur: Ben senin mantıkla benim mantıkla ben senin ağzından laf almaya çalışıyorum; ben diyorum ki ortada bir hukuki bir süreç var diyorum, o hukuki bir süreçle uyusun uymasın mı diyorum.