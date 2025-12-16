Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen’in, sahne ve sinema kariyerini noktaladığını açıklamasının ardından reklam teklifleri aldığı ileri sürüldü. İddialara göre, Türkiye’nin önde gelen markaları Şen’i reklam yüzü yapmak için sıraya girdi.

SAHNELERE VEDA ETTĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

“Züğürt Ağa”, “Tosun Paşa”, “Kibar Feyzo” ve “Eşkıya” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şener Şen, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada sinema ve tiyatroya veda ettiğini duyurmuştu. 14 yıl aradan sonra “Zengin Mutfağı” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönen Şen, 10 Haziran’da son kez seyirci karşısına çıkarak kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

30 MİLYON LİRALIK REKLAM ANLAŞMASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Şener Şen Türkiye’nin en büyük gıda markalarından biriyle reklam anlaşması yaptı. Haberde, usta oyuncunun bu anlaşma kapsamında 30 milyon TL karşılığında kamera karşısına geçeceği öne sürüldü.

Şen’in, haziran ayında İbrahim Büyükak ile birlikte bir akaryakıt firmasının reklamlarında yer aldığı ve bu anlaşmadan 20 milyon TL kazandığının da daha önce iddia edildi.