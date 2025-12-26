90'lı yıllarda "A’dan Z’ye" programıyla geniş kitlelerin hafızasına kazınan Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin en çok konuşulan gündüz kuşağı sunucularından olan Ceyhan, ekranlara ara verse de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Şu an 56 yaşında olan ünlü sunucu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun yıllardır ekranlarda görünmeyen Ceyhan, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüsüyle takipçilerinin tekrardan dikkatini çekti.

NET CEVAP VERDİ

Yıllara meydan okuyan görünümü kısa sürede çok sayıda yorum alırken, bazı kullanıcılar Ceyhan'a estetik yaptırıp yaptırmadığını sordu.

Gelen sorulara net bir yanıt veren ünlü sunucu, "Botoks da dolgu da yok" diyerek bu iddiaları yalanladı.