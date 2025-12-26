Türkiye'de Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. AKP'nin iktidara geldiği yıllarda gram altın alan 20 TL bugünlerde bir simit bile alamıyor.

SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri programı sunucusu Ekrem Açıkel, 20 TL'nin hazin öyküsünü anlattı.

"Hepimizin cebinde vardır 20 liramız. Türk Lirası benim onurumdur. Bayrağım anayasam gibi her anlamda benim onurumdur. Bugün Ankara ve İstanbul'da simite zam geldi. 100 gram simit 25 lira oldu. Artık 20 lira bir simit bile alamayacak."

ARTIK SAKIZ BİLE ALAMAZSINIZ

"Yıl 2005. 20 yıl öncesi, 20 lira bir gram altın alıyordu. 2010'da bir çift ayakkabı alabiliyordu.

2015'e gelince ise 1 kilogram kırmızı et alabiliyordu.

2020 yılında ise 1 fincan kahve alıyordu.

2025 yılında 1 simit alabilirsiniz.

Peki 2026 yılında 20 lira ile ne alabiliriz? Biz manşeti yazdık Sakız bile alamazsınız."