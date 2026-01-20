Vatandaşın gündemi SÖZCÜ TV'de İçinizden Biri Ekrem Açıkel ile masaya yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geçtiğimiz yıllarda et fiyatlarını gündeme getiren gazetecilere yaptığı eleştiriyi hatırlatan Ekrem Açıkel, fiyatların geldiği son durumu hatırlattı.

"BAKAN BEY'E REDDİYEMİZ OLSUN"

"- Türkiye et fiyatlarını konuşuyor. Son etiketleri ekranlara getiriyoruz. Kasap reyonu gibi ekran dedik. Bu cümleyi Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı kurmuştu. Beni ve benim gibi gazetecileri eleştirmişti. Güya önlemler almıştı. İşe yaradığı da iddia edilmişti. Ben de yeniden et fiyatlarına bakayım dedim. Bakan Beye reddiyemiz olsun.

- İthatlat meğerse AKP'lilerin şirketlerinden yapılıyormuş. İthalatla fiyatlar aşağı çekilecekti. Meğerse ithal eti o ülkelerde şirket kuran AKP'liler satıyormuş. Herkes unuttu.

- Küçükbaşta Avrupa birincisiyiz dediler ama... Anadolu'da küçükbaş hayvanı üreticiden neden almıyor.

- Dana karkasın fiyatı yüzde 61 arttı.

- Buyurun iki orta sınıf market zincirinden fiyatları aldım. Bugün tek tek çıkardım.

- Basit bit internet araması ile şu fiyatlara ulaşabilirler. Ya toplumdan koptular ya kafalarını yastığa koymuşlar öylece uzaktan izlediklerini düşünüyorlar. Sayın Tarım Bakanı bizi eleştirirken kasa reyonu gibi ekran yapıyorlar demiştiniz. Ben yine kasap reyonuna çevirdim ekranı. Söyler misiniz kim başarısız oldu."