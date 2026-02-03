Milyonlarca vatandaş KPSS atamalarını mülakat sonuçlarını beklerken dayısı olanlar, tanıdığı olanlar devlet memurluğuna hızlıca geçiş yapıyor.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, SÖZCÜ TV ekranlarında dayısı olanların, cemaati olanların devlete giriş formülünü anlattı.

'SİYASİLERİN YAKINI İSENİZ İŞİNİZ KOLAY'

"- Genç arkadaşlarım bu haberi size ithaf ediyoruz. En kral torpil. Hangisi o istisnai kadrodan memurluk.

- İstisnai memur ne demek?

- Kamudaki sınav süreçlerine bağlı kalmaksızın ataması yapılabilen personele istisnai memur deniyor. Milyonlar KPSS ve mülakatla boğuşurken siyasilerin yakını iseniz işiniz çok daha kolay oluyor.

- Atama doğrudan siyasi makamların takdiriyle yapılıyor. En bilinen örnekler arasında özel kalem müdürlükleri, bakan müşavirlikleri yer alıyor. Burası için sınav gerekmiyor.

- Bir belediyede kısa süre "özel kalem müdürü" gibi gösterilirler. Sonra ballı tayin gelir ve memuriyete çevrilir.

- Milyonlar kadro bekliyor milyonlar atama bekliyor ama onların önüne geçiyorsunuz. Dayım var, kadrom var, cemaatim var deniyor. Bu kul hakkı değil de nedir? İstisnai kadrolardan devletin kurumlarına paraşütle inen kim varsa hakkımız haram olsun"