ABD Başkanı Trump, Grönland'ı ABD ile birleştirmek için yeni bir plan hazırladı. Plana göre bölgede yaşayan her vatandaş için 100 bin dolar ödeme yapacağı bir teklif sunacak.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, Trump'ın yeni teklifini canlı yayında anlattı. Açıkel SÖZCÜ TV ekranlarında Grönlandlılara da şu soruyu yöneltti: 100 Bin Dolara Vatanını Satar Mısın?

"- Meşhur Grönland meselesi. Trump hem kutuptan yeni deniz yolları ele geçirecek hem de nadir toprak elementlerini çıkartacak. Ya işgal edeceğim ya da... diyor. Para teklifi de orada karşımıza çıkıyor.

- Soru manşet: 100 Bin dolarak vatanını satar mısın?

- Yılmaz Özdil'in çok güzel bir tanımlaması var. Vatan ve ülke arasındaki farkı anlatmak isterim. Oxford sözlüğünde şu tanımlama çıkıyor: Bir devlet egemenliği altında bulunan kara, deniz ve havanın oluşturduğunu bütüne ÜLKE denir. Vatan ise bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçasına denir."

VİKİNGİN ATEŞLE İMTİHANI

"- ABD Başkanı Trump, Grönlandlılara kişi başı 100 Bin dolar vermeyi teklif edecek. Pazarlık payı var milyon dolarak bile çıkabilirler. 57 bin kişiye 100 Bin dolar verilince toplamda 5 Milyar 700 Milyon Dolar yapıyor."

DANİMARKA'NIN TARİHİ DURUŞU

- 1867 William Seward Alaska'yı 7 milyon 200 Bin dolara aldı.

- 1910 Mindanao Grönland takas teklifi havada kaldı.

- 1946'da Truman'dan 100 milyon dolarlık altın teklifi geldi ama..."

- Grönlandlılar tarih boyunca vatanlarını satmamışlar ve demişler ki, 'Trump'ın para burada geçmez. Kendi kaderimizi kendimiz belirleriz. Danimarka ordusu da yanımızda savaşmak gerekirse savaşırız. Bu ülke satılık değil' diyor. Başlığı da biz attık. Burası ülke değil vatan. Keşke ülkemizde de herkes bu bilinçte olsa.