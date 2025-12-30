SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri programında sunucu Ekrem Açıkel, çay fiyatları üzerinden işletmelerin fırsatçılığını ifşa etti.

"Çayımızı ince belli bardağın kaderini konuşmaya başlayalım.

Bu memleket çay memleketi fakat ince belli utanç manşetimiz.

Bu memlekette ticaret ahlakına ne oldu? Ahilik geleneği diyoruz ama tutturabilen tutturabilene. Çay ülkesinde her gün kederle kazık demleniyor. 1 bardak çayın maliyeti her şey dahil 3 lira."

"Anadolu'da kahvehane veya çay ocağında çay 5-20 lira civarında.

- İstanbul'da bir kafede ise 1 bardak çay 50 lira. Kar oranı yüzde Bin 507

- Başkent kafesinde 1 bardak çay 180 lira. Kar oranı yüzde 5 Bin 900

- Pastane zincirine baktığımızda da 1 bardak çay 85 lira. Kar oranı yüzde 2 Bin"

"- Bu ülke insanının alnında aptal yazmıyor. Kimi esnaf işin suyunu çıkarmış durumda. Buna yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. Bir çay 180 lira olamaz. Nerede olursa olsun"