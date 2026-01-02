Yeni yılla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılması beklenen zamlar açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri yüzde 18,75 - 25,49 arasında oranlarda artırıldı.

Söz konusu zamların Sözcü TV'de "Ekrem Açıkel ile İçimizden Biri" programında masaya yatırıldı.

Açıkel, İstanbul-İzmir otoyolunun maliyetini mercek altına alarak "eski Türkiye" ve "yeni Türkiye" arasında bir karşılaştırma yaptı.

Açıkel, İstanbul-İzmir otoyolunun yüksek ücretleri, uçak bileti fiyatlarıyla kıyasladı.

Açıkel ayrıca "Ama yol yaptılar" ifadelerini de eleştirerek "Alın size yeni Türkiye, "Büyük hizmet" diye sunulan otoyolun maliyeti bu" dedi.