Vatandaşın gündemi SÖZCÜ TV'de konuşuluyor. "Paradan para kazananların zamanındayız" diyen İçinizden Biri Ekrem Açıkel, mevduat faizi oranlarını tek tek anlattı.

1 milyon lira para 32 gün vadede yüzde 41 faiz oranı ile 29 Bin 650 lira getiri sağlıyor.

3 Milyon lira 32 gün vadede yüzde 38 faiz oranı ile 82 Bin 455 lira getiri sağlıyor.

5 milyon lira 32 gün vadede yüzde 38 faiz oranı ile 137 Bin 425 lira getiri sağlıyor.

10 Milyon lira 32 gün vadede yüzde 37 faiz oranı ile 267 Bin 600 lira getiri sağlıyor.