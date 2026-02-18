İktidara yakın kanalda yayınlanan "Muhafazakar-Sekuler" çatışması temalı dizide yer alan domuz eti sahnesi tepkilerin odağına yerleşti.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, Aynı Yağmurun Altında dizisine eleştirdi ve bazı sorular yöneltti.

'BU AYRIMI REDDEDİYORUZ'

"- Yıllarca bölmeye çalıştılar hayır dedik. Şimdi de Dindar - Seküler diyorlar bu ayrımı reddediyoruz. İnadına birbirimize sarılacağız diyoruz.

'BÖYLE BİR OLAY HİÇ OLMADI'

- Diziyi biliyorsunuz. "Aynı Yağmur Altında" bir dindar aile, bir seküler aileyi ziyarete gidiyor. Aileye domuz eti ikram ediliyor. Türkiye'de daha önce böyle bir olay yaşanmış mıdır? Etrafınıza sorun. 53 yıllık ömrümde toplumun tüm kesimleri ile bir araya olmaya çalışmış bir gazeteci olarak ben bunu hiç görmedim duymadım. Evler dindar ailelere domuz eti mümkün değil.

- Tepkiler çığ gibi büyüdü. Yeni silah kutuplaşma mı? Toplumun temel değerlerinden kopuk, saygısız ve kötü niyetli. Bu ülkede hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmadı. Reyting için dindar seküler gerilimi çıkarmak istiyorlar.

'SORULARIMIZ VAR'

- Böyle bir dizi ile dindar aileler hedef alınsaydı ne olurdu?

- Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK şimdi ne yapacak?

- 'Aynı gemideyiz' diyenler hiç utanmayacak mı?

- Fikret Kuşkan, Hülya Avşar ve oyuncular neden itiraz etmedi?

- Dizi oyuncuları böyle bir senaryo önünüze gelince neden tavır göstermediniz. Evet aynı gemideyiz, her şeye rağmen biz bir arada olacağız. İnandına birbirimize sarılacağız. Millet olmak bunu gerektirir."