Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı sosyal medya hesabı üçüncü kez engellendi.

İlk olarak "CBAdayOfisi", ardından "CBAdayOfisi1" hesabının engellenmesinin ardından bu kez "CBAdayOfisi11" hesabına aynı gerekçeyle erişim engeli getirildi.



EngelliWeb'in aktardığı bilgiye göre engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ilgili mevzuat çerçevesinde "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı bildirildi.

İmamoğlu'nun kullandığı hesabın kullanıcı adı bu kez "@CBAdayOfisi22" olarak değiştirildi.

Hesap, bu kullanıcı adıyla kullanıma devam edebiliyor.