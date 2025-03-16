İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine salon verilmeyen Erzincan’da halka seslendi.

Erzincanlılar ve çevre illerden gelen vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, iktidarın politikalarını eleştirerek sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı canlı yayına "Can Erzincanlılar, Dadaşlar diyarı Erzurum’dan gelen kardeşlerim, Serhat şehrimiz Kars’tan, Ardahan’dan gelen kıymetli dostlarım, yiğit Bingöllüler, Ağrılılar, Iğdırlılar, Tuncelili, Malatyalı, Muşlu, Elazığlı dostlarım.. Merhaba!" notunu da düşen İmamoğlu, tezahüratlarla miting yapacağı alana geldi.

İmamoğlu, "Ceketi çıkar kolları sıva" tezahüratlarına, "Hasta olurum" diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi.

HÜKÜMETE 'BAYRAM İKRAMİYESİ' TEPKİSİ

Ardından vatandaşların isteğini yerine getiren İmamoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına ve halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Emekçinin de iş insanının da umudu kalmadı, önünü göremiyor. Milletimiz bu iktidara güvenmiyor. Emekliye bin lirayı çok gördü, sanki kendi cebinden veriyormuş gibi kibirli" dedi.

'YILLARCA ÜLKEYİ AVUTTULAR'

İmamoğlu, iktidarın yıllardır ülkeyi yönettiğini ancak sonunda bir "istibdat düzeni" kurduklarını savundu. "Kendilerine muhalefet edeni, bir tweet atanı bile vicdansızca içeri atıyorlar. Cezaevleri doldu taştı, cezaevi inşaatı için planlar yapıyorlar" dedi.

'SALON VERMESEN NE OLUR'

"Ülkemizi kabustan kurtaracağız. Salon vermesen ne olur, meydanlara sığmıyoruz" diyen İmamoğlu, halkın iktidara olan öfkesinin büyüdüğünü ve bu hükümetin gitmesine az kaldığını ifade etti. Ayrıca, İliç'teki maden faciasının sorumlularının hesap vereceğini vurguladı.

'MUHALEFETSİZ TÜRKİYE İSTİYORLAR'

İmamoğlu, iktidarın en büyük hedeflerinden birinin muhalefeti zayıflatmak olduğunu belirterek, "Muhalefetsiz Türkiye istiyorlar. Bu planın önündeki en büyük engel CHP'dir. Kirli kampanyalarla CHP'yi zayıflatmak istiyorlar. Hepsinin Ekrem ağrıları tutmuş" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin birinci partisiyiz. Bu ülkeyi dün emperyalistlerin işgalinden kurtarırken korkmadık, bugün bir avuç insandan mı korkacağız. Hadi oradan! Bu ülkenin en cesur neferleri olmaya devam edeceğiz."

VARANK'A TURP YANITI

İmamoğlu'nun Trabzon'da yaptığı mitingde 'turpun büyüğü' diyerek gösterdiği konuşmasını AKP Bursa Milletvekili ve eski bakan Mustafa Varank hedef almıştı.

İmamoğlu Varank'a, "O turp değil yem pancarı demiş. Ben de arkadaşlarıma 'Hemen kendisine yollayın bir denesin belki işine yarar' dedim" yanıtını verdi.