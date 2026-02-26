Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik denetimlere dair paylaştığı tabloda 2014-2019'da AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş yapıldığı, ancak 2019-2025 arasında 1590 kez normal 2 kez de genel teftiş yapıldığı görülüyor.

İmamoğlu paylaşımına “DUYANLARA, DUYMAYANLARA" notunu düştü.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Paylaşılan tabloda yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yürütülen soruşturma sayısı AKP döneminde toplam 27 iken, İmamoğlu döneminde bu sayı 62’ye yükseldi.

İBB, İSKİ ve İETT İştirakleri: İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Savcılık kanalıyla yapılan denetimler AKP döneminde 120 iken, 2019 Temmuz - 2025 Kasım döneminde bu rakam 1150'ye ulaştı.