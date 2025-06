İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hiç düşünmez misiniz?

31 Mart 2019 👉🏻13 bin fark!

23 Haziran 2019 👉🏻 800 bin fark!

31 Mart 2024 👉🏻 1 milyon fark!

23 Mart 2025 👉🏻 15.5 milyon oy ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.”