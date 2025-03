İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye İtfaiye İstasyonu'nda itfaiye çalışanlarıyla iftar yaptı. İftar öncesinde konuşan İmamoğlu, Ramazan ayının bereketine vurgu yaparak, oruç tutan herkese sağlık, huzur ve kabul edilen dualar diledi.

İmamoğlu, konuşmasında, zor bir dönemden geçen Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, "Bu ülkenin hak ettiği her evreyi başarabilecek bir kabiliyete sahip olduğumuza inanıyorum" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin geleceği için umutlu olmanın önemine değindi ve itfaiye çalışanlarının cesur mesleklerini takdir etti.

“Bunları yapın ki birbirimizi hissedelim”

"Cinsiyet eşitsizliğinin de önemli bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Hanede kadın çalışmaz, erkek çalışır ise zaten bu düzene aykırı, insanlığa da aykırı bereketi de düşüren bir durum. Bu manada her insanın verimliliğini en üst seviyeye taşıma konusunda her kadının, her erkeğin kendi kabiliyetleriyle meslek yaşamlarında güçlü bir birey olmasının sağlanması ülkemizin de sofralarımızın da bereketini arttıracaktır. Hanelerimizin, ülkemiz bizim sofralarımızın, ailelerimizin bereketi artsın diye bir başka hususu da önemserim.

-Ramazan’da insanların birbirini hissetmesi de çok özel bir durumdur. Ramazan'a girerken başta çalışma arkadaşlarıma ifade ederim. Selam vermediğiniz sokağınızda bir bakkal, bir iş yeri varsa gidin ziyaret edin, selamınızı verin, tanışın. Hal hatır sorun. Komşularınız varsa aynı şeyi yapın. Bunları yapın ki birbirimizi hissedelim. Çünkü bazen öyle dayanılmaz sıkıntısı olan bir bireyle yan yanasınızdır ki farkında değilsiniz. Halbuki sizde olan bir fırsat, sizde olan bir imkan, komşunuzun, eşinizin, dostunuzun ya da birlikte yaşadığınız ortamda olan bir kısım insanın küçük dokunuşla hayatına büyük faydalar sağlayabilirsiniz."

“Daha omuz omuza, daha sıkı sıkıya birlikte olmamızı sağlar”

"Hem bizim genel kültürümüzde, yaşam medeniyeti anlayışımızda, komşuluğa bakışımızda, esnaflığa bakışımızda asırlardır var olan bir şey hem de bugünün karmaşık, biraz fazla yoğun ve biraz da metropol olmanın vermiş olduğu sıkıntılarla insanların hissiyat eksikliğinin tam tersine işte Ramazan bizi biraz daha insancıl, biraz daha insan insana, can cana, göz göze insanların bir araya geldiği ortamlarda birbirini hissetmeye vesile olması da önemli bir duamızdır. Bu yönüyle bu bakış açımız aslında bizi daha omuz omuza, daha sıkı sıkıya birlikte olmamızı sağlar."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, iftar sofrasına oturuldu ve çalışanlar oruçlarını açarak Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadılar. İmamoğlu, sözlerini, "Hep birlikte daha güzel, huzurlu bir İstanbul ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.