Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında başlatılan 'sahte diploma' davasının ilk duruşmasında bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hakim karşısına çıktı.



Duruşmaya, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları ve babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci Binici, Gülşah Deniz Atalar, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Utku Çakırözer, Sibel Suiçmez, Ayça Taşkent, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.



'AYLIK GELİRİM 250 BİN TL'

Duruşma, İmamoğlu'nun kimlik tespitiyle başladı.

İmamoğlu, kimlik tespitinde tahsil durumunun "yüksek lisans", aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu söyledi. Duruşmaya mahkeme hakiminin iddianameyi okumasıyla devam edilirken, İmamoğlu'nun savunması sık sık seyircilerin alkışlarıyla kesildi.







