TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni kanun teklifi; ihracatçılara vergi indirimi, yurt dışı kazançlara 20 yıl süreyle istisna ve İstanbul Finans Merkezi’ndeki kuruluşlara 2047’ye kadar vergi muafiyeti gibi düzenlemeleri içerirken, tartışmalı “Varlık Barışı” hükmünü de kapsıyor.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise, uluslararası paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iktidarın bu uygulamayı 8’inci kez hayata geçirme girişimini eleştirerek sert ifadeler kullandı.

İmamoğlu'nun varlık barışı için yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:

-Erdoğan, 8’inci Varlık Barışı’nı hayata geçirmeye çalışıyor. Amacı, yurt içinde ve yurt dışında kayıt dışı tutulan varlıkları Türkiye’ye getirerek kaybedeceğini bildiği bir sonraki seçim için kaynak oluşturmak.Bunu cazip bir teklif gibi sunuyor. Bu kapsamda vergi alınmayacağını ve paranın kaynağının sorulmayacağını garanti ediyor.

-Ancak bu teklif bir tuzaktır.

-Varlık Barışı ile parasını yasal hâle getirebileceğini ve vergi ödemeden avantaj sağlayabileceğini düşünen herkes büyük bir yanılgı içindedir. Türkiye, güçlü bir mahkeme kararı bile olmadan insanların bir gecede sahip olduğu her şeyi kaybedebildiği bir ülkeye dönüşmüştür.

-Son 14 ayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası da dâhil olmak üzere, siyasi saiklerle yürütülen çok sayıda soruşturma ve kovuşturma gördük.

-Gözaltına alınan, tutuklanan, şüpheli ve sanık hâline getirilen siyasi çalışma arkadaşlarımın, iş insanlarının ve çalışanların taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına bir gün içinde el konuldu.

-Bu işlemler haksız, hukuksuz ve masumiyet karinesi açıkça yok sayılarak yapıldı.60 yılda kurulan şirketlere, fabrikalara ve kuşaklar boyunca miras kalan arazilere el konuldu. Bu varlıklar, iktidarın Türkiye’nin en büyük holdingine dönüştürdüğü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi.

-Bütün bunlar Türkiye’de demokrasi, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkı açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır.

-AK Parti’nin Varlık Barışı düzenlemeleri yalnızca kara parasını aklamak isteyenlere ve bu düzenin çarkı hâline gelenlere cazip gelmektedir.

-Türkiye’de hukukun üstünlüğünü, adaleti ve mülkiyet güvenliğini yeniden sağlayacak bir iktidar değişikliği yaşanmadıkça bunun 8’inci Varlık Barışı ya da 18’inci Varlık Barışı olması hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu düzenlemelerin hiçbiri sonuç vermeyecektir.