Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor.

Sağlık sorunlarına rağmen hukuka sığmayan yöntemlerle aylar boyunca cezaevinde tutulan Ayşe Barım’ın özgürlüğü sadece bir gün sürdü. O da hastanede. Yeniden verilen tutuklama kararı, adaletsizlikte ısrarı gösteriyor.

Hiç hak etmedikleri halde cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, Mehmet Murat Çalık, Muhittin Böcek ve tüm hasta mahkumlar ve tutuklular da vicdan gereği tahliye edilmelidir.

Aynı şekilde, hukuk ve yasalarımız gereğince AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay’ın tahliyelerini bekliyoruz.

Önce Adalet!

Önce Hürriyet!"