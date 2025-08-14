CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor temalı mitingleri devam ediyor. 19 Mart tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan kumpas davalar sürecinde CHP'nin yeni mitingi 15 Ağustos akşam saat 19.30'da Kırşehir'de düzenlenecek.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından mitinge çağrı yaptı.
İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bu karanlığın ardından güneş açacak ve bollukla, bereketle, kardeşçe, umutla geleceğe bakacağız.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kırşehirli hemşehrilerimizi davet ediyorum.
15 Ağustos Cuma 19.30
Kırşehir Cacabey Meydanı"