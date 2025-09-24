Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Özgür Çelik'i tebrik etti.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız.
- Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum.