CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri kapsamında her çarşamba süren İstanbul'daki ilçe buluşmaları devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İstanbulluları, 7 Mayıs Çarşamba günü Beyazıt Meydanı'na davet etti.

"TÜM KALBİMLE YANINIZDA OLACAĞIM"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular,

Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım.

Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.

Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz.

Hukuku, bilimi, ahlakı, vicdanı ayaklar altına alan bir avuç kişiye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızı izleyeceğim, sesinizi duyacağım, yanınızda olacağım.

7 Mayıs Çarşamba 20.30

Beyazıt Meydanı"