CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili paylaşımların yapıldığı X hesabı, daha önce "Millî güvenlik ve kamu düzenini koruma" gerekçesiyle üç kez farklı kullanıcı adlarıyla erişime kapatılmıştı.
İLK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Hesap, sırasıyla cbadayofisi1, cbadayofisi11 ve cbadayofisi22 adlarıyla tekrar açılmış, fakat her seferinde yeniden engellemeyle karşılaşmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, "@CAOIletisim" rumuzuyla Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı tekrar açıldı. Hesabın ilk paylaşımında "Nerede kalmıştık?" açıklamasına yer verildi.