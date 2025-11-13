19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve devam eden süreçte tutuklu yargılanmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına 8 Mayıs'ta erişim engeli getirilmişti.



YENİ HESABI HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ KARARI

İmamoğlu'nun erişim engeli kararının ardından paylaşımlarını sürdürdüğü 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' X hesabı da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı Etkili Haber rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine 13.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu "217/A" maddesi uyarınca "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin "13.11.2025 tarih 2025/11774 D.İş" nolu kararı ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin "13.11.2025 tarih 2025/11773 D.İş" nolu kararları doğrultusunda anılan hesapların 5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verilmiştir. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmıştır." açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU'NUN HESABININ KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Karardan hemen sonra Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabının kullanıcı adı değiştirildi.