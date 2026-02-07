CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinde yer alan Bektaş Kamburoğlu, sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NUN KORUMASI GÖZALTINA ALINDI



CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu sabah saatlerinde Mali şube polislerince gözaltına alındı.



İBB’ye yönelik yeni bir operasyon mu yoksa başka bir dosya mı henüz belli değil. pic.twitter.com/ZgBqrWLOE2