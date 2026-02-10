İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın koruması Bektaş Kamburoğlu, 7 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş Etiler’deki evinde gözaltına alındı.

'ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAZ İSTER MİSİNİZ?'

İki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde tutulan Kamburoğlu, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Emniyetteki ilk sorunun “Etkin pişmanlıktan faydalanmak ister misiniz?” olduğunu belirten Kamburoğlu, bu soruya, “Herhangi bir örgüte üye olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum” yanıtını verdi.

'YAKIN KORUMA EKİBİNDEYİM, NORMAL'

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Emniyet ifadesinde Kamburoğlu’na, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kayınçosu Cevat Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim soruldu.

İmamoğlu’nun çalışma arkadaşları ve bazı iş insanlarıyla birlikte toplam 27 kişi hakkında “tanıyıp tanımadığı” yöneltilen sorulara, görev gereği bu kişileri tanımasının doğal olduğunu söyledi. Telefon görüşmeleri ve baz sinyallerine ilişkin sorulara ise Kamburoğlu, “Yakın koruma ekibindeyim. Bir yere gidileceği zaman ‘geldik, çıktık, giriyoruz’ gibi bilgilendirme amaçlı görüşmeler yapmışımdır” dedi.

'BAZ SİNYALİ VERME SEBEBİM GÖREVİM'

Kamburoğlu’na, Le Meridien Otel çevresinden telefonunun neden sinyal verdiği de soruldu. O tarihte izinli olduğunu ve evinin otele yaklaşık 500 metre mesafede bulunduğunu belirten Kamburoğlu, “Bahse konu otel ikametime çok yakındır. O gün oradan araçla ya da yaya olarak geçmiş olabilirim. Bu nedenle baz sinyali vermiş olabilirim” ifadelerini kullandı.

Kamera bantlama uygulamasının yakın korumalar için rutin olduğunu söyleyen Kamburoğlu, İBB Başkanlık Konutu’ndaki kamera cihazlarının sökülmesine ilişkin iddialarla ilgili de, “Görevim gereği Başkanlık Konutu’na gider gelirim. Kameraların sökülmesi veya tahrip edilmesiyle ilgili herhangi bir bilgim yoktur” dedi.

İMAMOĞLU'NUN YAZDIĞI MEKTUPLAR

Telefon incelemesinde Ekrem İmamoğlu ve İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’dan gelen iki mektubun fotoğraflarının bulunması da sorgulamada gündeme geldi. Kamburoğlu, bu notların kendisine avukatlar aracılığıyla verildiğini ve dostane içerikleri nedeniyle sakladığını söyledi. İmamoğlu’nun mektubunda, “Sevgili Bektaş kardeşim… Aileme bu süreçte destek olacağına inancım tamdır” ifadeleri yer aldı. Bektaş Kamburoğlu, iki haftada bir imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.