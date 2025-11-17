Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı sosyal medya hesabına artık erişilemiyor.

İlk olarak "CBAdayOfisi", ardından "CBAdayOfisi1", "CBAdayOfisi11" ve "CBAdayOfisi22" hesaplarının engellenmesinin ardından bu kez "CBAdayOfisi34" hesabı erişim engeli getirildi.

Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı 338 bin takipçili "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı, Türkiye'den görünmez kılındı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle üç defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.

YENİ HESAP AÇTI

Söz konusu son erişim engelinin ardından İmamoğlu adına "CAOIletisim" kullanıcı adıyla yeni bir hesap açıldı.

İmamoğlu adına açılan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Nerede kalmıştık?" ifadesine yer verildi.