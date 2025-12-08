İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.
'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu'nun 'diploma' davasının bir sonraki duruşması 16 Şubat’a ertelendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu'nun bugün görülen 'diploma davası'nda alınan ses kayıtlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır."