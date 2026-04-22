CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 26. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmada savunma yapan İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, bu yargılamadaki iddianamenin sahibi olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, 2017-2022 yılları arasında birçok siyasetçi, avukat, akademisyen ve yazara ağır hapis cezaları ve siyasi yasak kararları verdiğini bugün bilmeyenin olmadığını söyledi.

Pehlivan, "Muhalefeti tasfiye etmeye adanmış olan bu yargı kariyerini 2 Haziran 2022’de ilk olarak Adalet Bakan Yardımcılığıyla taçlandırdığını biliyoruz. Kendisinin hakimlik yaptığı dönemde çok sayıda skandal karar vermiş olsa da hakimlik kariyerinin sonuna doğru bugün bizlere karşı olan niyetinin ne olduğunu gösteren bir dosyası vardı" diye konuştu.

ŞOFÖRLER TEHLİYE EDİLDİ

Öte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ancak iddianameye eklenmeden aylardır tutuklu bulunan 10 kişiden olan İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci, bugün SEGBİS'le yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.