İmamoğlu’nun avukatları tarafından İstanbul’daki farklı Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurular, çoğunlukla bazı basın yayın organlarında yer alan haberler ile sosyal medya paylaşımlarını içeriyor. Ancak bu başvuruların büyük bir kısmı ya takipsizlikle sonuçlandı ya da bekletiliyor.

Savcılıktan 'çirkin siyaset' çıkışı: Takipsizlik, siyasi yasak talepli davaya karşı

İmamoğlu’nun bir vatandaşa söylediği “Senin siyasetin çirkin” ifadesi nedeniyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen iddianame hazırlanırken, sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulunan bazı şahıslar hakkında ise kamu davası açılmasına gerek görülmedi.

İmamoğlu’nun; Abdurrahman Şimşek, Mehmet Altıntaş, Mustafa Yüce, Mesut Altun ve Metin Yüksel hakkında, 21 Mart 2025’te Sabah gazetesi ve internet sitesinde yayımlanan, “PKK bağlantısı” ve “HDP İl binası finansmanı” gibi iddiaların yer aldığı haber nedeniyle yaptığı suç duyurusunda da savcılık "kamu davası açılmasına yer olmadığı"na karar verdi.

İmamoğlu, söz konusu haberin belgelerle çürütüldüğünü ve kesin ifadelerle, masumiyet karinesine aykırı şekilde suç isnadı yapıldığını belirterek dava açılmasını talep etmişti.

İmamoğlu’nun ayrıca Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç hakkında, “Kara para delili gizli otoparktan çıktı” başlıklı yazısı nedeniyle yaptığı suç duyurusuna da takipsizlik kararı verildi. Aynı iddiaların Sabah gazetesi, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yayılması üzerine yapılan şikâyetler de işleme alınmadı.

Sonradan haberlerde geçen otopark ve araçların İmamoğlu’na değil, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sonucunda açılan ve onlarca yıl hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen davalar şunlar:

"Ahmak davası- 'Ordu Valisi' davası, Beylikdüzü ihale davası, Şadi Yazıcı davası, Akın Gürlek davası, Bilirkişi S.B. davası, Diploma davası, Çirkin davası."