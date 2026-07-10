Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin poster değişikliği kısa sürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bu akşamüstü polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan büyük tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu posterini indirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun posterini indiren ekip, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "Şimdi arınma zamanı" afişini astı.
Bunun üzerinde CHP Gençlik Kolları üyeleri gece saatlerinde binaya giderek İmamoğlu'nun afişini tekrar binaya astı.