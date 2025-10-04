Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız Le Monde gazetesine gönderdiği mektupta hem kendi davasını hem de Türkiye’nin demokrasi mücadelesini anlattı.

İmamoğlu dünyanın, Franz Kafka’nın Dava romanından ve George Orwell’in 1984 romanı kadar absürt bir süreçten geçtiğini yazdı.

İmamoğlu mektubuna “Franz Kafka Dava’yı 1914 yazında yazmaya başladı. Dünya o günlerde güvensizlikle, nefretle birlikte adaletin, demokrasinin, özgürlüğün unutulduğu bir döneme girmişti. Yüzyıl sonra bugün yine benzer bir ikna çabasının içindeyiz. Demokrasi ve özgürlük artık geçerli değilmiş gibi davranmamız isteniyor. Ben buna inanmayı reddediyorum” sözleriyle başladı.

KAFKA KİTABI GİBİ SENARYO

Silivri Cezaevi’ndeki tek kişilik hücresinden yazdığını belirten İmamoğlu, kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamasına değindi.

İmamoğlu, “Beni belgede sahtecilikle suçluyorlar. Üniversite diplomam sözde sahteymiş. Sekiz yıl dokuz aya kadar hapisle yargılanıyorum. Ancak iddianamede hangi belgenin sahte olduğu bile yazmıyor. Kafka’nın kahramanı Josef K. gibi hangi suçla yargılandığımı bilmiyorum" diye yazdı.

İmamoğlu, 1990’da Kuzey Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığını, dört yıl eğitim gördükten sonra 1994’te mezun olduğunu hatırlattı.

'ASIL AMAÇ ADAYLIĞIMI ENGELLEMEK'

İmamoğlu, “Bu belgem 18 Mart’ta üniversite tarafından iptal edildi. Fakülte dekanı bu hukuksuzluğu imzalamamak için istifa etti. İdare Mahkemesi lehime karar verdi. Ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu dosyadaki hakimi değiştirdi. Eşzamanlı olarak sahtecilik davası başlatıldı. Hiçbir belgede sahtecilik bulunmamasına rağmen.” dedi.

Orwell’in dünyasını anımsatarak “Bana otuz bir yıl önce aldığım diplomamı kaybettiriyorlar. Ayrıca sekiz yıldan fazla hapisle tehdit ediyorlar. Bunun asıl amacı 2028’deki cumhurbaşkanlığı adaylığımı engellemek” ifadelerini kullandı.

'ASIL SUÇUM, ÜÇ SEÇİM ZAFERİM'

İmamoğlu, esas suçunun İstanbul seçimlerindeki başarıları olduğunu vurguladı: “Gerçek suçum, iktidara karşı olan üç seçim zaferim. Erdoğan, İstanbul’un Türkiye’nin anahtarı olduğunu herkesten iyi bilir. Ayrıca 2028 adaylığımın yaratacağı risk onun için çok büyük. Bunun için bana yolsuzluk ve hatta terör suçlamaları yöneltiliyor. 2024’te belediye listelerimde Kürt adaylara yer verdiğim için bile suçlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

24 Mart’ta on beş milyondan fazla seçmen tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiğini hatırlatan İmamoğlu, halkın desteğiyle mücadele edeceğini belirtti.

'DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORUZ'

İmamoğlu, “Biz ülkemize yakışır bir gelecek vizyonu savunuyoruz. Bağımsız bir yargı, özgür bir üniversite, özgür basın, protesto hakkına sahip öğrenciler, hukukun üstünlüğüne yeniden güvenen bir Türkiye. Bu ülke Avrupa Konseyi’nin seksen yıllık üyesidir. Topluma güven verecek bir ortak olabiliriz. Halkımız yüzyılı aşkın süredir demokrasiye bağlıdır. Bu Kafkaesk davaları aşacağız.” dedi.

Mektubunu dayanışma çağrısıyla bitiren İmamoğlu, “Daha iyisini hak ediyoruz. Halkların yüzyıllardır kazandığı hakları savunmak için dayanışma şart. Demokrasi hâlâ en güçlü güvencemiz” diye yazdı.