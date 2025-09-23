27 Kasım 2024’te TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, belediyelerin kreş ve anaokulu açma yetkisine ilişkin tartışmalara değinmişti.

Tekin, belediyelerin “kreş adı altında anaokulu ve anasınıfı açma” yetkisinin bulunmadığını savunarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor.”

Bu açıklamanın ardından İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, 50 bin TL tutarında manevi tazminat talebiyle dava açtı.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VURGUSU

Dava dilekçesinde, Bakan Tekin’in sözlerinin kamuoyu nezdinde İmamoğlu’nun itibarını zedelediği belirtildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkil hakkında hiçbir yargı kararı bulunmamasına rağmen terör örgütleriyle ilişkilendirilmiş, kişilik hakları ağır biçimde ihlal edilmiştir. Bu tür isnatlar kamu güvenini sarsacak niteliktedir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.”

Davada savunma yapan Tekin’in avukatları, müvekkillerinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini talep etti. Ancak mahkeme, davacı lehine karar verdi.

Mahkeme, Yusuf Tekin’in Ekrem İmamoğlu’na 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Faizin, açıklamanın yapıldığı 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren işletilmesine karar verildi. Fazla talep ise reddedildi. Karara karşı istinaf yolu açık bırakıldı.

Tartışmanın temelinde, belediyelerin kreş ve anaokulu açma yetkisine dair farklı görüşler yer alıyor. Bakan Tekin, belediyelerin yasal olarak yalnızca kreş açabileceğini, anaokulu ve anasınıfı açma yetkilerinin bulunmadığını belirtmişti. “Belediyelere kreş kapatın demedik” diyen Tekin, söz konusu uygulamanın 2017’den bu yana sürdüğünü ifade etmişti.