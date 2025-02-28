Ramazan arifesinde Van'da vatandaşlar, ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen saatlerce sırada bekleyen vatandaşlar, geçim sıkıntılarını dile getirdi.

Emekli bir vatandaş, "Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik" diyerek, zor durumda olduklarını belirtti.

Sırada bekleyen vatandaşlar şunları söyledi:

- Emekliyiz emekli olmazsak ne işimi var burada. Emekliyiz mecbur gelip kuyruğa girmişiz. Zor ne ile geçineceğiz? Görüyorsunuz halimizi zaten geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik. Asgari ücretli emekli ekmeğe muhtaç yarın Ramazan hiç olmazsa buradaki vatandaşımız hepimiz gelmişiz bir parça et alıp Ramazan'da orucumuzu iftarımızı açalım. Geçim zor çok sıkıntılı.

- 6’dan beri sıradayım. Benden önce de gelenler var. Et kuyruğundayız. Saat 9’da açılıyor. Millet sırasını bekliyor.

- Ben de emekliyim ama zor geçiniyorum. Allaha şükürler olsun. Geçinmeyen insanlar da var. Bekar, öğrenci, kiracı olan var. İnsanlar çok mağdur. Mecbur olmazsalar böyle saat 5-6’da gelip kuyrukta beklemezler. Millet mecburdur sıraya giriyor.

- Maalesef rezalet, Türkiye’nin acı gerçeği bu, 6’dan beri buradayız dönüp dolaşıp yine sıraya giriyoruz. Sıra bana gelmez, gelse de et bitecek.