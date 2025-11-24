Eğitim süresini lisans programlarında 3 yıla düşürmeyi planlayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitimin niteliği konusunda yeterli çaba göstermiyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da yükseköğretime sıfır ve sıfırın altında netlerle giren öğrenciler oldu.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; Bilgisayar programcılığı, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi, Odyometri, ve Aşçılık gibi önlisans ve lisans bölümlerinde öğrenciler YKS’de eksi netlerle üniversiteye girdi.

‘HER İLE ÜNİVERSİTE’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkililerinin övgüyle bahsettiği “her ile üniversite” politikası bir kez daha çöktü. Verilerin dikkat çekici bir yanı ise eksi netlerle girilen bölümlerin hemen hemen tamamının vakıf üniversitelerinde ya da Kıbrıs üniversitelerinde yer alması oldu. Bu sene rekor eksi 12.5 matematik netiyle Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümüne son sıradan giren öğrencide...

Matematikte eksi 3 yapan öğrenci de Haliç Üniversite’si Matematik Bölümü’nde okuyacak.