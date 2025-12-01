Kışın vazgeçilmez meyvesi mandalina, yüksek C vitaminiyle şifa kaynağı olsa da bazen tadı beklenenden ekşi çıkabiliyor. Ancak yalnızca 15 dakikada uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle ekşi mandalinaları anında tatlı ve keyifli bir lezzete dönüştürmek mümkün.

EKŞİ MANDALİNALARI TATLILAŞTIRMANIN YOLU

ILIK SU BANYOSU HAZIRLAYIN

Bir kabı 45 derece sıcaklığında ılık suyla doldurun ve ekşi mandalinaları tamamen suya koyun. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde beklemenize yeterlidir. Isı, kabuğun hücre yapısının gevşemesine ve meyvedeki doğal şekerlerin daha belirgin şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Böylece mandalina hem daha yumuşak hem de daha tatlı bir lezzete dönüşecek.

MANDALİNAYI HAFİFÇE YUVARLAYIN

Suyun içinden çıkardığınız her mandalinayı avucunuzla çok bastırmadan tezgâh üzerinde yuvarlayın. Bu yuvarlama işlemi, iç zarların esnemesini ve meyve suyunun eşit şekilde dağılmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak daha dengeli, daha az ekşi ve daha hoş bir aroma elde edeceksiniz.

KISA SÜRE SOĞUTUN

Mandalinaları bu işlemin ardından 5 dakika buzdolabında bekletin. Turunçgiller soğuduğunda tatlılık algısı daha belirgin hale geldiği için lezzeti hissedilir derecede artacaktır.

Mandalina doğal olarak fruktoz ve asit içerir. Ilık suyla temas ettiğinde şeker tadı öne çıkarken asitlik seviyesi daha yumuşak hissedilecek. Bu nedenle en ekşi mandalinalar bile kısa bir işlemle daha lezzetli hale gelir.

FARKLI BİR YÖNTEM DAHA VAR

Eğer mandalinalar hALA yeterince tatlılaşmıyorsa, kabuğuna küçük bir çizik atıp tuzlu suda yaklaşık 10 dakika bekletebilirsiniz. Bu yöntem asitliği hafifletir, ancak meyvenin tuzlu bir tat almasına neden olmaz.