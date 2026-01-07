Kaan ÖZBEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonlarda, bazı ünlülerin uyuşturucu partileri düzenlediği öne sürülen mekanlar arasında öne çıkan Bebek Otel’in kritik bir konumda olduğu iddia edildi. Otelde bazı kişilere özel VIP odaların bulunduğu da dosyaya yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

İDDİALARIN MERKEZİ

Soruşturma dosyasına giren yeni deliller doğrultusunda, Bebek’te bulunan Bebek Otel’in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin düzenlendiği önemli mekânlardan biri olduğu ileri sürüldü. Bu kapsamda otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletmecisi Arif Altunbulak önceki gün gözaltına alındı.

KAPATILACAK DENİLMİŞTİ

Bebek Otel hakkında geçtiğimiz yıl, yılbaşı öncesinde bir aylık kapatma kararı verildiği, ancak yürütmeyi durdurma kararıyla faaliyetine devam ettiği de dosyada yer alan bilgiler arasında.

Turizm Bakanlığı’nın otelin bazı eklentileri için verdiği yıkım kararları da yürütmeyi durdurma kararlarıyla uygulanmadı, söz konusu alanların iddialara konu olan organizasyonlarda kullanıldığı ileri sürüldü.

SÖZCÜ’nün ulaştığı bir otel yetkilisi, otelin söylenildiği gibi kapatılmadığını belirtti.