İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı. Ancak dev maçın ardından yaşanan gerginlik, dünya gündemine oturdu.

Derbide 1 penaltısı 3 golü iptal olan Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Fermin Lopez, 38. dakikada skoru eşitledi. Jude Bellingham, 52. dakikada Real Madrid'i yeniden öne geçirdi. Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Szczesny'i geçemedi. Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

Marca'nın haberine göre, maç bitiminde Carvajal ile Lamine Yamal arasında gerilim tırmandı. Carvajal, maçtan sonra Lamine Yamal'a 'Çok konuşursan işte böyle laflarını yuttururlar' diyince Barcelonalı oyuncu öfkelendi.. Yamal sinirlenip takım arkadaşlarının yanına giderek Carvajal'e 'İçeri gel' diye karşılık verdi. Bu sırada Vinicius Jr., Yamal'ın önüne geçip 'Çok konuşuyorsun!' diyerek tansiyonu yükseltti. Ardından Vinicius, koridorda el işaretiyle Yamal'ı kendine çağırdı.

Vinicius, Yamal üzerine koşarken, takım arkadaşları ve güvenlikler Brezilyalı yıldızı güçlükle yatıştırdı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ise futbolcularının koridorda kalmasını istemedi ve olaya müdahale etti. Alonso, oyuncularını sahanın ortasına yönlendirip galibiyeti kutlamalarını sağladı, böylece gerginlik büyümeden sona erdi.