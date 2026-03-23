Kaza, Eskipazar ilçesinde Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi. Ünal Özdemir, 06 ZZE 60 plakalı otomobiline yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girip, aracı durdurdu. EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU El frenini çekmeyi unutup, otomobilden inen Özdemir, aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Özdemir'in durdurmak amacıyla içine bindiği hareket halindeki otomobil, ana yola çıktı. Bu sırada S.Y. idaresindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, ana yola çıkan otomobile çarptı. Kazada Özdemir ile araçtaki T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

