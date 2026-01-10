Siyasi parti temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “TV kanallarına ana haber bülteni sırasında el konuluyor ve derhal penguen yayınları başlıyor’’ dedi.

CHP Milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Sibel Suiçmez ve Okan Konuralp ile birlikte PMD’yi ziyaret eden Günaydın, medyada da olumsuz gelişmeler yaşandığını belirterek Tele1’e el konulduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: “Ana haber bülteni sırasında el konuluyor, derhal penguen yayınları başlıyor. Bugün çok sayıda gazeteci cezaevinde, Fatih Altaylı hiç hak etmedi, uzun süre cezaevinde kaldı.”

FİKİR HAMALLIĞI

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve beraberindeki parti heyeti de PMD’yi ziyaret etti. Bekin, “Türkiye’de gazetecilik, ‘fikir hamallığı’ olarak adlandırılıyor. Bizlere sağlıklı, temiz, duru haber ulaştırabilmek için gece gündüz çalışan gazetecilerin sorunları çözülürse, daha özgür şekilde hareket ve ifade edilen güçlü bir habercilik ortaya çıkar” dedi.